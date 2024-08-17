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الشرطة: الصومال أعدم 10 مقاتلين من حركة الشباب

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جروي (الصومال) (رويترز) – أعلنت شرطة ولاية بونتلاند شبه المستقلة في الصومال في بيان إعدام 10 مقاتلين من حركة الشباب المتشددة يوم السبت.

وجاءت عمليات الإعدام رميا بالرصاص في جالكعيو بمنطقة مدج بالولاية بعد محاكمة المقاتلين أمام محكمة عسكرية، والحكم عليهم بالإعدام لتورطهم في اغتيالات وتفجيرات في عدة مواقع بجالكعيو.

وقالت الشرطة إن المقاتلين الذين أعدموا “سبق وأن حكمت المحكمة العليا للقوات المسلحة عليهم بالإعدام بعد أن ثبت ارتكابهم جرائم قتل في مدينة جالكعيو”.

يقاتل مسلحو الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة منذ ما يقرب من عقدين للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال. وتريد الحركة تأسيس حكم لها في الصومال وفق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

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