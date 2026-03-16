الشرطة: شظايا صاروخية تسقط على مواقع مقدسة في البلدة القديمة بالقدس

القدس 16 مارس آذار (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية إن شظايا صواريخ باليستية أطلقتها إيران وحطام الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية التي أسقطتها وقعت اليوم الاثنين بالبلدة القديمة ذات الأسوار في القدس وبعض من أقدس المواقع المسيحية والإسلامية واليهودية فيها.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة في كنيسة القيامة أو مجمع المسجد الأقصى، الذي يطلق عليه اليهود جبل الهيكل.

وأظهرت صور وزعتها الشرطة ثلاثة ضباط يحملون ما بدا أنه جزء معدني كبير، على شكل حلقة، من صاروخ من فوق سطح مغطى بالقرميد الأحمر مجاور لكنيسة القيامة.

وأظهرت صورة أخرى طوقا أمنيا للشرطة حول منطقة صغيرة في ساحة مجمع الأقصى التي تضم أيضا قبة الصخرة الذهبية، مع شظايا صغيرة متناثرة على الأرض.

وقالت الشرطة في بيان “قامت شرطة منطقة القدس وفرق إبطال المتفجرات ووحدات شرطة الحدود بتأمين المواقع وتعمل حاليا على إزالة أي خطر متبق على الجمهور”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)