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الشرطة: مقتل 32 مدنيا وأحد الجنود في هجوم على شاطئ بالصومال

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مقديشو (رويترز) – قالت الشرطة الصومالية إن ما لا يقل عن 32 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 63 آخرون في انفجار على شاطئ شهير بالعاصمة مقديشو في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، في هجوم اتهمت وسائل إعلام رسمية حركة الشباب المتشددة بالوقوف وراءه.

وهذا الهجوم هو الأكثر دموية في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي منذ تفجير سيارتين مفخختين بالقرب من تقاطع سوق مزدحم في أكتوبر تشرين الأول 2022 حصد أرواح 100 على الأقل وأصاب 300 آخرين.

وبالإضافة إلى القتلى المدنيين في مطعم على الشاطئ، قال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح آدم إن جنديا لقي حتفه خلال الهجوم.

وأضاف أن أحد المهاجمين فجر نفسه بينما قتلت قوات الأمن ثلاثة آخرين. وتم القبض على أحد المهاجمين حيا.

ولم تعلن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وكانت قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في الماضي، بما في ذلك هجوم السيارتين المفخختين في 2022.

ووصف حسن فرح، وهو أحد الناجين، كيف أصيب بالصدمة عندما دمر الانفجار أمسية هادئة.

وقال لرويترز “كنت في المطعم أشرب القهوة وأتحدث مع الأصدقاء عندما رأيت رجلا ضخما يركض، وخلال ثانية واحدة كان هناك شيء مثل البرق وانفجار ضخم”.

وأضاف “أحاط الدخان بنا. داخل المطعم وخارجه كان العديد من الأشخاص على الأرض بينما كان آخرون ينزفون ويبكون”.

وعلى الشاطئ صباح السبت، تناثرت أحذية تركها الناس في أثناء فرارهم من مكان الحادث.

وقال مكتب الرئيس حسن شيخ محمود في منشور على إكس إنه ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري اجتمعا مع أجهزة الأمن بعد الهجوم لوضع خطط لتعزيز إجراءات الأمن في المدينة.

وجاء في المنشور “الحكومة عازمة على القضاء على الإرهابيين. الإرهابيون يريدون إرهاب المدنيين. فليبلغ المدنيون عن الإرهابيين المختبئين بينهم”.

ويستخدم المسؤولون الحكوميون وصف الإرهابيين للإشارة إلى حركة الشباب، لكن دون ذكر اسم الحركة.

وسيطرت حركة الشباب على مساحة واسعة من الصومال قبل أن تصدها الحكومة عبر هجمات مضادة منذ عام 2022. ومع ذلك، لا يزال المسلحون قادرين على شن هجمات كبيرة على أهداف حكومية وتجارية وعسكرية.

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