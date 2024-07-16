الشرطة: مقتل 4 وإصابة آخرين في إطلاق نار قرب مسجد بسلطنة عمان

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القاهرة (رويترز) – قالت الشرطة يوم الثلاثاء في بيان إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير بسلطنة عمان.

والواقعة تعد اختراقا أمنيا نادر الحدوث في واحدة من أكثر الدول استقرارا في الشرق الأوسط.

وقالت الشرطة في البيان “تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق”.

وذكرت السفارة الأمريكية في العاصمة مسقط إنها تتابع التقارير الواردة عن واقعة إطلاق النار.

وحثت في بيان “المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر ومتابعة الأخبار المحلية والاستجابة لتوجيهات السلطات المحلية”.

وحافظت سلطنة عمان على حيادها في منطقة الشرق الأوسط المضطربة وتوسطت في نزاعات منها ما بين الولايات المتحدة وإيران.