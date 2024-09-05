الشرطة الألمانية تقتل مشتبها به قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ

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ميونيخ (ألمانيا) (رويترز) – قال يواكيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية إن الشرطة قتلت مشبها به في تبادل لإطلاق النار بالقرب من القنصلية العامة الإسرائيلية ومركز لتوثيق جرائم النازية في وسط مدينة ميونيخ يوم الخميس.

وقال متحدث باسم شرطة ميونيخ “كان ذكرا وورد أنه كان يحمل مسدسا”.

وأضاف هيرمان للصحفيين “بسبب تدخل الشرطة، تم إيقاف الجاني ويُعتقد أنه توفي في مكان الواقعة”.

وقالت الشرطة في وقت سابق إنه ليست هناك مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين أو وقائع أخرى في ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا.

وجاءت الواقعة في الذكرى السنوية لهجوم وقع عام 1972 خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ حيث قتل مسلحون فلسطينيون 11 رياضيا إسرائيليا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القنصلية مغلقة يوم الخميس لإحياء ذكرى هجوم ميونيخ ولم يصب أي من موظفيها في الواقعة.

ووصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر الواقعة بأنها خطيرة لكنها رفضت التكهن بأسبابها أو الظروف المحيطة بها.

وقالت “حماية المنشآت الإسرائيلية لها أولوية قصوى”.

ويقع المركز، الذي يوثق تاريخ ألمانيا النازية بين عامي (1933-1945)، قرب القنصلية العامة الإسرائيلية في حي ماكسفورشتات بميونيخ.

وفي وقت سابق قالت الشرطة إن عملية كبيرة جارية للتعامل مع واقعة، وطلبت من العامة تجنب المنطقة في منشور على إكس. وجرى نشر طائرة هليكوبتر لمتابعة الوضع بشكل أفضل.