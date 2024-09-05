الشرطة الألمانية تقتل مشتبها به قرب قنصلية إسرائيل في ميونيخ

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من أنجا جودر

ميونيخ (ألمانيا) (رويترز) – قال يواكيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية إن الشرطة قتلت مشبها به في تبادل لإطلاق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية ومركز لتوثيق جرائم النازية في وسط مدينة ميونيخ يوم الخميس.

وأضاف هيرمان للصحفيين “بسبب تدخل الشرطة، تم إيقاف الجاني ويُعتقد أنه توفي في مكان الواقعة”.

وقال متحدث باسم شرطة بافاريا إن الرجل كان يحمل “مسدسا بماسورة طويلة” ثبت أنه مسدس قديم.

وجاءت الواقعة في الذكرى السنوية لهجوم وقع عام 1972 خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ حيث قتل مسلحون فلسطينيون 11 رياضيا إسرائيليا.

ولم يُعرف بعد دوافع المسلح في حادث يوم الخميس، لكن هيرمان قال إن الشرطة ستحاول استيضاح ما إذا كان للواقعة أي صلة بذكرى الهجوم.

وأفادت صحيفة ستاندرد ومجلة دير شبيجل في نسختها الإلكترونية بأن المشتبه به مواطن نمساوي شاب سافر في الفترة الأخيرة إلى ألمانيا وعاش في منطقة سالزبورج النمساوية بالقرب من الحدود مع بافاريا.

وأضافت الصحيفة والمجلة أنه كان معروفا لدى السلطات الأمنية بأن له ميولا إسلامية.

ورفضت الشرطة في ميونيخ التعليق وقالت إنها لا تقدم حاليا أي معلومات عن المشتبه به.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القنصلية مغلقة يوم الخميس لإحياء ذكرى هجوم ميونيخ ولم يصب أي من موظفيها في الواقعة.

ويقع المركز، الذي يوثق تاريخ ألمانيا النازية بين عامي (1933-1945)، قرب القنصلية الإسرائيلية في حي ماكسفورشتات بميونيخ.

ووصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الواقعة بأنها خطيرة، وقالت “حماية المنشآت الإسرائيلية لها أولوية قصوى”.

ويأتي إطلاق النار في وقت يزداد فيه الاستقطاب في المناخ السياسي بألمانيا. وأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة يوم الأحد أول حزب يميني متطرف يفوز في انتخابات إقليمية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إنه تحدث إلى نظيره الألماني.

ونشر هرتسوج على منصة إكس “عبرنا عن إدانتنا المشتركة وشعورنا بالفزع من الهجوم الإرهابي هذا الصباح”.

وأضاف أنه في يوم ذكرى مذبحة الأولمبياد “جاء إرهابي بدافع الكراهية وسعى مرة أخرى إلى قتل أبرياء”.