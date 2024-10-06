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الشرطة الإسرائيلية: عدة إصابات فيما يشتبه أنه هجوم بالرصاص في بئر السبع

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القدس (رويترز) – ذكرت الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد أن عدة أشخاص أصيبوا فيما يشتبه أنه هجوم بإطلاق الرصاص في المحطة المركزية في بئر السبع جنوب إسرائيل.

وذكر البيان “ورد بلاغ أولي عن اشتباه في وقوع عملية إرهابية في المحطة المركزية في بئر السبع، حيث أفيد بحدوث إطلاق نار أسفر عن عدد من الإصابات. تم تحييد المخرب في الموقع، وتتواجد قوات شرطة من لواء الجنوب في المكان للتحقيق في الحادث”.

وقالت خدمة الإسعاف إن المهاجم قُتل.

وأضافت أن امرأة مصابة بجروح خطرة تتلقى العلاج في الموقع بينما أصيب ثمانية آخرون في الهجوم ويتلقون العلاج في مستشفى قريب، أحدهم وُصفت حالته بأنها متوسطة إلى خطيرة.

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