الشرطة الإسرائيلية: مقتل مسلح بعد أن قتل شرطيا وأصاب 4 قرب تل أبيب

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القدس (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية إن مسلحا أطلق النار على سيارات في طريق سريع بالقرب من مدينة تل أبيب يوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة أربعة قبل أن يطلق أحد المارة الرصاص عليه ويرديه قتيلا.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المسلح اقترب من الطريق السريع سيرا على الأقدام، وأطلق النار على الشرطي ثم واصل إطلاق الرصاص قبل أن يطلق عليه مدني مسلح النار ويقتله.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ميريت بن مايور للصحفيين “قبل وقت قصير، وصل إرهابي إلى الطريق الرئيسي هنا بجوار تل أبيب، بجوار يفنه، وبدأ في إطلاق النار باتجاه سيارة شرطة ثم واصل إطلاق الرصاص على سيارات أخرى كانت في الطريق وأصاب شعبنا”.

وأضافت “لحسن الطالع تم تحييده وقتله على يد مواطن كان هنا في الطريق”.

ولم تتوفر تفاصيل بعد حول هوية أو خلفية المسلح.