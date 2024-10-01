الشرطة الإسرائيلية: مقتل 6 في إطلاق نار بتل أبيب

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القدس (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية إن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب تسعة آخرون في هجوم إطلاق نار وطعن يشتبه في أنه إرهابي بتل أبيب يوم الثلاثاء.

وأضافت إن اثنين من “الإرهابيين” شرعا في قتل عشوائي بقطار تل أبيب الخفيف، ثم تابعا سيرهما على الأقدام قبل أن يقتلهما مدنيون ومفتشون باستخدام مسدسات شخصية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إنهما فلسطينيان من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضاف سموتريتش أنه سيطلب من الحكومة ترحيل أفراد عائلات المشتبه بهما إلى غزة وتدمير منزليهما.

وقع الهجوم قبل دقائق من إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مسلحين ينزلون في محطة القطار الخفيف ويفتحون النار.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنها تلقت تقريرا في الساعة 1601 بتوقيت جرينتش عن أشخاص أصيبوا بطلقات نارية.

وأضافت أن الطواقم الطبية والمسعفين عالجوا في الموقع عددا من المصابين بدرجات متفاوتة من الإصابات، ومنهم من كانوا فاقدين للوعي.