مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الشرطة الإسرائيلية: مقتل 6 في إطلاق نار بتل أبيب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية إن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب تسعة آخرون في هجوم إطلاق نار وطعن يشتبه في أنه إرهابي بتل أبيب يوم الثلاثاء.

وأضافت إن اثنين من “الإرهابيين” شرعا في قتل عشوائي بقطار تل أبيب الخفيف، ثم تابعا سيرهما على الأقدام قبل أن يقتلهما مدنيون ومفتشون باستخدام مسدسات شخصية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إنهما فلسطينيان من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضاف سموتريتش أنه سيطلب من الحكومة ترحيل أفراد عائلات المشتبه بهما إلى غزة وتدمير منزليهما.

وقع الهجوم قبل دقائق من إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مسلحين ينزلون في محطة القطار الخفيف ويفتحون النار.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنها تلقت تقريرا في الساعة 1601 بتوقيت جرينتش عن أشخاص أصيبوا بطلقات نارية.

وأضافت أن الطواقم الطبية والمسعفين عالجوا في الموقع عددا من المصابين بدرجات متفاوتة من الإصابات، ومنهم من كانوا فاقدين للوعي.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
173 إعجاب
123 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
50 إعجاب
32 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية