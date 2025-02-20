الشرطة الإسرائيلية تبحث عن مشتبه بهم بعد انفجار حافلات قرب تل أبيب

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القدس (رويترز) – قالت السلطات إن الشرطة الإسرائيلية تبحث عن مشتبه بهم بعد انفجارات على متن عدة حافلات بالقرب من تل أبيب يوم الخميس دون وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارات وقعت على متن ثلاث حافلات فارغة في موقف سيارات في بات يام على مشارف تل أبيب، فضلا عن اكتشاف قنابل على حافلتين منفصلتين وتفكيكها.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يظهر ما يبدو أنها حافلة واحدة على الأقل مشتعلة. وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية لاحقا حافلة محترقة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سكرتيره العسكري أطلعه على حوادث الانفجار وأنه سيجري قريبا تقييما للوضع الأمني.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير النقل وجه بضرورة إيقاف وتفتيش جميع الحافلات والقطارات.