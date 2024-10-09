الشرطة الإسرائيلية تقتل 5 مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت الشرطة إن قوات إسرائيلية قتلت خمسة مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء.

ولم يصدر تعليق بعد عن مسؤولين فلسطينيين أو جماعات مسلحة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فقط.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) “قوة من المستعربين تسللت إلى مدينة نابلس وأطلقت النار على مركبة كان يستقلّها أربعة شبان قرب السوق الشرقي، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري، ثم انسحبت عقب ذلك”.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بدء حرب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. وقُتل المئات من الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات أمن إسرائيلية، بما في ذلك مقاتلون مسلحون وشبان يرشقون القوات بالحجارة ومدنيون.

وقُتل العشرات من الإسرائيليين في هجمات لفلسطينيين في الشوارع على مدى العام المنصرم. وقالت السلطات الإسرائيلية إن ستة أصيبوا، منهم اثنان بإصابات بالغة، في هجوم طعن في مدينة الخضيرة في إسرائيل يوم‭ ‬الأربعاء.