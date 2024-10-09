مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الشرطة الإسرائيلية تقتل 5 مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت الشرطة إن قوات إسرائيلية قتلت خمسة مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء.

ولم يصدر تعليق بعد عن مسؤولين فلسطينيين أو جماعات مسلحة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فقط.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) “قوة من المستعربين تسللت إلى مدينة نابلس وأطلقت النار على مركبة كان يستقلّها أربعة شبان قرب السوق الشرقي، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري، ثم انسحبت عقب ذلك”.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بدء حرب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. وقُتل المئات من الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات أمن إسرائيلية، بما في ذلك مقاتلون مسلحون وشبان يرشقون القوات بالحجارة ومدنيون.

وقُتل العشرات من الإسرائيليين في هجمات لفلسطينيين في الشوارع على مدى العام المنصرم. وقالت السلطات الإسرائيلية إن ستة أصيبوا، منهم اثنان بإصابات بالغة، في هجوم طعن في مدينة الخضيرة في إسرائيل يوم‭ ‬الأربعاء.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
210 إعجاب
146 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
71 إعجاب
53 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية