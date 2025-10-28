The Swiss voice in the world since 1935
الشرطة الإسرائيلية تقول إنها قتلت 3 مسلحين فلسطينيين بالضفة الغربية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

قرب جنين (الضفة الغربية) (رويترز) – قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة والجيش الإسرائيليان أن القوات أطلقت النار على المسلحين الذين كانوا يخططون لشن هجمات في منطقة مخيم جنين للاجئين، قبل أن تقصفهم من الجو.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من المسؤولين الفلسطينيين.

وأطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في يناير كانون الثاني في مخيم جنين الذي طالما كان معقلا للفصائل المسلحة بما في ذلك حركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي. وتسببت العملية في دمار كبير بالمنطقة.

(تغطية صحفية معيان لوبيل من القدس ورنين صوافطة من جنين – إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

