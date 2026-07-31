الشرطة الإندونيسية توقف طيارا بحوزته 70 ألف حبة من مخدّر إكستاسي

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أوقفت الشرطة الإندونيسية في مطار جاكرتا هذا الأسبوع طيّارا يعمل لدى إحدى شركات الطيران الماليزية، وبحوزته أكثر من 70 ألف حبة مخدرة من نوع إكستاسي، وكان تحت تأثير أنواع عدة من المخدرات، وفق ما أفادت الشرطة الجمعة.

وأوضحت الشرطة أن الطيار (39 عاما) الذي يواجه عقوبة الإعدام، أوقف مساء الأربعاء في مطار جاكرتا بعد أن كان يقود طائرة آتية من كوالالمبور.

ولم تذكر سلطات الجمارك في المطار اسم شركة الطيران التي يعمل لديها، إلا أن رقم الرحلة يشير إلى أنه يعمل لدى الخطوط الجوية الماليزية.

وعثر عناصر الجمارك في حقيبته على 14 عبوة من الإكستاسي، تحتوي على أكثر من 70 ألف قرص، بالإضافة إلى أربعة غرامات من الميثامفيتامين في حقيبة يده.

وقال المسؤول في الجمارك هينغكي توموان بارليندونغان أريتونانغ في مؤتمر صحافي “أظهرت نتائج تحليل البول وجود آثار للميثامفيتامين، والإم دي إم إيه، والكوكايين. وبالتالي، كان تحت تأثير هذه المواد وقت الرحلة”.

وأضاف “ما يُقلقنا جميعا هو أن هذا الشخص طيار محترف، وأنه كان عند وصوله إلى المطار يقود طائرة من كوالالمبور إلى إندونيسيا”.

وأوضح أوالودين أمين، وهو عنصر في وحدة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للشرطة الوطنية، أن الطيار سبق له أن هرّب المخدرات إلى ماليزيا، لكنه لم يسبق له تهريبها إلى إندونيسيا.

وبعد الاشتباه في ارتباطه بشبكة دولية، وُجّهت إليه تهمة خرق قانون المخدرات الإندونيسي.

وخلال استجوابه الأولي، أفاد بأن شخصا ما طلب منه توصيل المخدرات إلى جاكرتا مقابل 50 ألف رينغيت ماليزي (نحو 12 ألف دولار).

وبحسب جهاز الجمارك، كان يُفترض أن يستلم شخص ما المخدرات منه فور وصوله إلى جاكرتا.

وبموجب القانون الإندونيسي، يُواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

دسا/رك/جك