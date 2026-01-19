الشرطة الإيرانية تنذر المشاركين في “الشغب” بوجوب تسليم أنفسهم

afp_tickers

7دقائق

أمهل قائد الشرطة الإيرانية الاثنين المشاركين في “الشغب”، في إشارة الى الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، ثلاثة أيام لتسليم أنفسهم، متعهدا “التساهل” في التعامل معهم في حال قيامهم بذلك.

في الموازاة، تعهدت الحكومة العمل على حلّ الصعوبات الاقتصادية التي كانت شرارة اندلاع احتجاجات قابلتها السلطات بحملة من القمع تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل الآلاف.

وبدأت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت الى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية القائمة منذ 1979.

وقال قائد الشرطة أحمد رضا رادان للتلفزيون الرسمي إن “الشبان الذين تورطوا من دون قصد في أعمال الشغب يُعدّون أفرادا غُرّر بهم، وليسوا جنودا أعداء”.

وأكد أنهم “سيُعاملون بتساهل من نظام الجمهورية الإسلامية”، وأمامهم “مهلة أقصاها ثلاثة أيام” لتسليم أنفسهم.

وشكّلت هذه الاحتجاجات أكبر تحدّ يواجه القيادة الإيرانية، وعلى رأسها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، منذ التظاهرات التي استمرت أشهرا في أواخر 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة.

وتراجع زخم الاحتجاجات عقب حملة قمع ترافقت مع حجب الانترنت اعتبارا من الثامن من كانون الثاني/يناير.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاحتجاجات، معتبرين أن “أعمل الشغب” حرفتها عن المسبّبات المعيشية. وسبق لمسؤولين أن أكدوا تفهّمهم للمطالب الاقتصادية للمحتجين، لكنهم توعدوا بعدم التساهل مع “مثيري الشغب” و”المخربين”.

وتعهد رؤساء السلطات الثلاث في إيران، أي الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، العمل “على مدار الساعة” لإيجاد حلول “للمشكلات المعيشية والاقتصادية”.

ويحمّل المسؤولون الإيرانيون العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على بلادهم، المسؤولية الأكبر في المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وحذّر رؤساء السلطات في بيان بثه التلفزيون الرسمي، من أن الضالعين في “الأعمال الإرهابية” التي شهدتها البلاد ستتم “معاقبتهم بشكل حازم”.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية الأسبوع الماضي عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم توقيف زهاء ثلاثة آلاف شخص على هامش الاحتجاجات. من جهتها، قدّرت منظمات حقوقية بأن العدد أعلى من ذلك، وأنه قد يصل الى 20 ألف شخص.

وتثير التوقيفات والتوعّد بمعاقبة المحتجين مخاوف من لجوء السلطات الى الإعدامات على نطاق واسع.

وحذّرت الأمم المتحدة الاثنين من استخدام إيران لعمليات الإعدام كـ”أداة ترهيب دولة”، منددة بارتفاع تنفيذ أحكام الإعدام عالميا في 2025.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن الجمهورية الإسلامية أعدمت، بحسب تقارير، 1500 شخص العام الماضي.

وأشار إلى أن “نطاق الإعدامات ووتيرتها يعكسان استخداما ممنهجا لهذه العقوبة القصوى كأداة ترهيب دولة، مع تأثير غير متكافئ على الأقلّيات الإتنية والمهاجرين”.

– “الحوار والدبلوماسية” –

وكان خامنئي الذي يقود الجمهورية الإسلامية منذ العام 1989 وهو صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد، أكد السبت أن على السلطات أن “تقصم ظهر مثيري الفتنة”.

وحمّل خامنئي دونالد ترامب مسؤولية سقوط قتلى في الاحتجاجات، بعدما لوّح الرئيس الأميركي بإمكان التدخل عسكريا في حال مقتل متظاهرين، وتأكيده مرارا دعم الولايات المتحدة لهم.

وأكد حسين أفشين، نائب الرئيس الإيراني المكلف العلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة، الاثنين أن خدمة الانترنت العالمية ستعود الى وضعها الطبيعي اعتبارا من “الأسبوع الحالي”.

وترى منظمات حقوقية أن الحجب غير المسبوق للانترنت في إيران، والمتواصل بشكل شبه تام منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، كان هدفه التستر على حملة القمع الشديد بحق المحتجين.

وأفادت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” (Iran Human Rights)، بأنّها تحققت من مقتل 3428 متظاهرا على يد القوات الأمنية، قائلة إنها تستند في ذلك الى مصادر داخل النظام الصحي في الجمهورية الإسلامية وعبر شهود عيان ومصادر مستقلة متعددة.

لكن المنظمة حذرت من أنّ الحصيلة قد تكون أعلى من ذلك بكثير. وأوردت أن تقديرات تشير الى تخطيها خمسة آلاف قتيل، وربما تصل إلى نحو 20 ألفا.

وأكدت أن حجب الإنترنت أعاق عملية التحقّق من القتلى. ولا يمكن لوسائل الإعلام تأكيد ذلك بشكل مستقل، ولم يقدّم المسؤولون الإيرانيون عددا دقيقا.

وأظهرت صور التقطت في طهران الاثنين، مباني أحرقت خلال الاحتجاجات.

وفي شرق إيران، تجاوزت كلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية العمومية 15 مليون دولار، بحسب محمد رضا قلندر، رئيس بلدية ثاني كبرى مدن البلاد.

وفي تركيا، اعتبر الرئيس رجب طيب إردوغان أن الاضطرابات التي شهدتها إيران تشكل “اختبارا جديدا” لطهران، مؤكدا أن تركيا “ستقف ضد أي تحرك” من شأنه إغراق المنطقة في الفوضى.

وقال في أول تعليق له على الاحتجاجات “نأمل بفضل مقاربة سياسية تعطي الأولوية للحوار والدبلوماسية، أن يتمكن إخواننا الايرانيون من تجاوز هذه المرحلة العصيبة”.

سو/كام/ب ق