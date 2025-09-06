The Swiss voice in the world since 1935
الشرطة البريطانية تحتجز العشرات في احتجاج لحركة فلسطين أكشن المحظورة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

لندن (رويترز) – احتجزت الشرطة البريطانية عشرات المحتجين يوم السبت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب لتظاهرهم دعما لحركة فلسطين أكشن، وهي جماعة مؤيدة للفلسطينيين حظرتها الحكومة باعتبارها منظمة إرهابية.

وحظرت بريطانيا في يوليو تموز حركة فلسطين أكشن بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرات عسكرية في إطار سلسلة من الاحتجاجات. وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تصفها بجرائم حرب إسرائيلية في غزة.

وألقت الشرطة القبض على المئات من مؤيدي حركة فلسطين أكشن في الأسابيع القليلة الماضية، ومنهم أكثر من 500 شخص في يوم واحد فقط الشهر الماضي، وكثير منهم تجاوزت أعمارهم 60 عاما.

وتجمع المئات من المتظاهرين يوم السبت بالقرب من البرلمان في وسط لندن للاحتجاج على الحظر، ورفع عدد منهم لافتات كتبوا عليها “أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أؤيد فلسطين أكشن”.

وقالت شرطة العاصمة إن قوات الأمن بدأت باحتجاز أولئك الذين عبروا عن دعمهم لحركة فلسطين أكشن، دون أن تذكر عددهم لكن شاهدا من رويترز قال إنها احتجزت العشرات.

ويضع هذا الحظر حركة فلسطين أكشن في تصنيف يضاهيها بوضع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، ويجعل من دعم الحركة أو الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة أدي أديليكان يوم الجمعة “بوضوح، إذا عبرت عن دعم حركة فلسطين أكشن، وهي جريمة بموجب قانون الإرهاب، سيجري إلقاء القبض عليك… أعداد أفراد الشرطة وأماكن الاحتجاز اللازمة وجميع الموارد الأخرى لدينا كافية للتعامل مع أكبر عدد ممكن من (المحتجزين) إذا لزم الأمر”.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان قرار بريطانيا حظر الحركة باعتباره غير متناسب، وقالت إنه يحد من حرية التعبير عن الرأي للمحتجين السلميين.

واتهمت الحكومة حركة فلسطين أكشن بالتسبب بأضرار جنائية تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية وتقول إن الحظر لا يمنع الاحتجاجات الأخرى المؤيدة للفلسطينيين.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

