الشرطة البريطانية تستخدم نهر التيمز فاصلا بين مظاهرات مناصرة ومناهضة لإيران

3دقائق

لندن 12 مارس آذار (رويترز) – قالت الشرطة البريطانية اليوم الخميس إنها ستستخدم نهر التيمز حاجزا لفصل المتظاهرين المؤيدين لإيران عن المعارضين لها في وسط لندن هذا الأسبوع، في ما وصفته بأنه طريقة فريدة لدرء احتمال وقوع اشتباكات عنيفة.

وذكرت الشرطة في وقت سابق من الأسبوع، بموافقة وزيرة الداخلية شابانا محمود، أنها حظرت مسيرة القدس السنوية التي كانت مقررة يوم الأحد، وتنظمها اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، بسبب التوتر والمخاطر الناجمين عن الحرب على إيران.

وتعتزم اللجنة الإسلامية، التي قالت الشرطة إنها تدعم النظام الإيراني، المضي قدما في تنظيم مسيرة من أجل “تحرير فلسطين”.

وقال مساعد مفوض شرطة لندن أدي أديلكان إنه من أجل “الحد من مخاطر حدوث اضطرابات عامة خطيرة”، ستقام مظاهرة اللجنة الإسلامية على الضفة الجنوبية لنهر التيمز.

وستقام مظاهرة مضادة، تضم مزيجا من جماعات معارضة للحكومة الإيرانية ومناصرين لإسرائيل، على الجانب الآخر من النهر مع إغلاق جسر لامبث في وستمنستر.

وقال لصحفيين “هذا أسلوب جديد مصمم خصيصا لهذا الغرض، لم نجربه من قبل في الآونة الأخيرة، إنها مجموعة فريدة من الظروف”.

وسيوجد حوالي ألف رجل شرطة في الخدمة خلال الاحتجاجات. وتشير التوقعات إلى حضور حوالي 12 ألف متظاهر، لكن أديلكان قال إن العدد قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

وأضاف “رغم أننا سنحمي الحق في حرية التعبير، لن نتهاون مع جرائم الكراهية، وأي شخص يتخطى الحدود عليه أن يتوقع الاعتقال”.

وقال أديلكان إن حظر مسيرة القدس، لأول مرة منذ 14 عاما، لا يشكل سابقة بالنسبة للمحتجين الإيرانيين أو المظاهرات المناصرة للفلسطينيين.

وأضاف أن القرار لم يتخذ باستخفاف، لكنهم رأوا أنه حتى مع الشروط الصارمة، سيتطلب الأمر “موارد كبيرة وربما استخدام القوة” لفصل المسيرتين المتنافستين عن بعضهما.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )