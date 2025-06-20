الشرطة البريطانية تعتقل 6 للاشتباه بضلوعهم في اعتداء جسدي قرب سفارة طهران

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لندن (رويترز) – اعتقلت الشرطة البريطانية ستة رجال للاشتباه في إلحاقهم أذى جسديا خطيرا يوم الجمعة عقب ورود تقارير عن مشادة في مكان قريب من السفارة الإيرانية في لندن.

وقالت الشرطة في بيان “أُلقي القبض على ستة رجال للاشتباه في إلحاقهم أذى جسديا خطيرا، ولا يزالون رهن احتجاز الشرطة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القبض على المشتبه بهم جاء خلال احتجاج مناهض للقيادة الإيرانية.

ولم تذكر الشرطة ما إذا كانت السفارة الإيرانية لها صلة بعملية الاعتقال، لكنها قالت إنها وقعت في منطقة (برينسز جيت) بلندن، حيث تقع السفارة.

وجاء في البيان “تلقى رجلان العلاج من إصابات في موقع الحادث، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج من جانب خدمة إسعاف لندن”.

وتابع “طوّقت الشرطة المنطقة بينما تُجرى التحقيقات الأولية”.