The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الشرطة التركية تقتحم مقر حزب معارض لطرد زعيم قضت محكمة بعزله

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 24 مايو أيار (رويترز) – قال شاهد من رويترز إن شرطة مكافحة الشغب التركية أطلقت الغاز المسيل للدموع واقتحمت بوابات مقر حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، اليوم الأحد لطرد زعيمه الذي قضت محكمة بعزله من رئاسة الحزب.

وقضت محكمة استئنافية يوم الخميس بعزل زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال من المنصب، وألغت نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه عام 2023، مشيرة إلى وجود مخالفات.

وأعادت المحكمة إلى المنصب رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2023.

(تغطية صحفة دارين باتلر – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية