الشرطة التركية تقتحم مقر حزب معارض لطرد زعيم قضت محكمة بعزله

أنقرة 24 مايو أيار (رويترز) – قال شاهد من رويترز إن شرطة مكافحة الشغب التركية أطلقت الغاز المسيل للدموع واقتحمت بوابات مقر حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، اليوم الأحد لطرد زعيمه الذي قضت محكمة بعزله من رئاسة الحزب.

وقضت محكمة استئنافية يوم الخميس بعزل زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال من المنصب، وألغت نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه عام 2023، مشيرة إلى وجود مخالفات.

وأعادت المحكمة إلى المنصب رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2023.

(تغطية صحفة دارين باتلر – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)