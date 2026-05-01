الشرطة التركية توقف العشرات خلال تظاهرات عيد العمّال

أوقفت الشرطة التركية عشرات الأشخاص إثر مشاركتهم في تظاهرات بمناسبة عيد العمال في إسطنبول، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد منها، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقد استُهدفت مجموعتان بشكل خاص في الجانب الأوروبي من المدينة بعد إعلان نيتهما التوجه إلى ميدان تقسيم الذي شهد في السابق العديد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والذي طوّقته الشرطة ليلا.

وأحصت وسائل إعلام تركية، من بينها موقع “بير غون” المعارض، توقيف ما لا يقل عن 57 متظاهرا.

ويشهد عيد العمّال في الأول من أيار/مايو انتشارا أمنيا مكثفا في تركيا كل عام، حيث يجري تطويق منطقة واسعة في قلب إسطنبول حول ميدان تقسيم.

وفي العام الماضي، امتدت الاحتجاجات إلى منطقة كاديكوي في المدينة، حيث أوقف أكثر من 400 شخص.

وسُجّل الجمعة انتشار أمني مكثف، وقد ارتدى عناصر الأمن معدات مكافحة الشغب، بالإضافة إلى نصب حواجز معدنية تُعيق الوصول إلى الأحياء المركزية في إسطنبول.

في منطقة مجيدية كوي، رصدت وكالة فرانس برس استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ضد حشد ضمّ أعضاء من “حزب التحرر الشعبي” الماركسي حاولوا اختراق صفوف المتظاهرين وهم يهتفون “أميركا قاتلة، شريكة حزب العدالة والتنمية (الحاكم في تركيا)”.

وتدخلت الشرطة التي طوّقت حي بشكتاش، مستخدمة القوة أحيانا، فيما كان المتظاهرون يرددون هتافاتهم. ورصدت وكالة فرانس برس عددا من المتظاهرين يُطرحون أرضا.

وكانت نقابات ومنظمات مجتمع مدني قد دعت إلى تظاهرات الأول من أيار/مايو تحت شعار “خبز. سلام. حرية”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت السلطات التركية أوامر توقيف وتفتيش بحق 62 شخصا، اعتبرت أن 46 منهم، بينهم صحافيون ونقابيون وشخصيات معارضة، “يُحتمل أن ينفذوا هجمات”.

