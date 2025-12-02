The Swiss voice in the world since 1935
الشرطة التونسية تعتقل المعارض العياشي الهمامي لتنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات

تونس 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت عائلة المحامي والمعارض التونسي البارز العياشي الهمامي إن الشرطة التونسية ألقت القبض عليه في بيته اليوم الثلاثاء لتنفيذ حكم نهائي بالسجن خمسة سنوات صدر بحقه.

وأصدرت محكمة استئناف الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس، فيما وصفه نقاد بأنه مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي للرئيس قيس سعيد.

وكانت الشرطة ألقت القبض يوم السبت على المعارضة شيماء عيسى لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما ضمن نفس القضية

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة – تحرير مروة سلام)

