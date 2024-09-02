الشرطة التونسية تلقي القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال

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تونس (رويترز) – قال عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لرويترز إن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر يوم الاثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة إن الشرطة اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن “الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات”.