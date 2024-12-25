الشرطة السورية تفرض حظر تجول في حمص بعد مظاهرات واضطرابات

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دمشق (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الشرطة فرضت حظر تجول خلال ساعات الليل في حمص بعد اضطرابات في المدينة مرتبطة بمظاهرات قال السكان إنها جرت بقيادة أفراد من الطائفة العلوية ومن طوائف مسلمة شيعية في البلاد.

ولم يتسن لرويترز التأكد بعد من مطالب المحتجين ولا من مستوى الاضطرابات.

وقال بعض السكان إن المظاهرات كانت مرتبطة بالضغوط والعنف في الأيام القليلة الماضية ضد العلويين، وهي طائفة ينظر إليها منذ فترة طويلة على أنها موالية للرئيس السابق بشار الأسد الذي أطاحت به قوات المعارضة الإسلامية السنية في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

ولم يرد متحدثون باسم الإدارة الجديدة في سوريا التي تقودها هيئة تحرير الشام بعد على طلبات للتعليق بشأن حظر التجول.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن حظر التجول فُرض لليلة واحدة، من السادسة مساء يوم الأربعاء (1500 بتوقيت جرينتش) حتى الثامنة صباح يوم الخميس.

وتعهدت الإدارة الجديدة مرارا بحماية جميع الطوائف في سوريا وسط مخاوف من جانب كثيرين من أن تسعى قوات المعارضة سابقا التي سيطرت الآن على البلاد إلى فرض نمط محافظ من الحكم الإسلامي.

كما اندلعت مظاهرات محدودة في مناطق أخرى على الساحل السوري أو بالقرب منه، حيث يقيم معظم أبناء الطائفة العلوية في البلاد، بما في ذلك مدينة طرطوس.

وجاءت المظاهرات بالتزامن تقريبا مع انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تحديد وقت التقاطه، يظهر حريقا داخل ضريح علوي في مدينة حلب مع وجود مسلحين يتجولون في الداخل.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على تطبيق تيليجرام إن الفيديو يعود إلى هجوم شنته قوات معارضة على حلب في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، وإن مجموعات مجهولة تقف وراء هذا العنف، مضيفة أن من ينشر الفيديو الآن يبدو أنه يسعى إلى إثارة فتنة طائفية.

كما ذكرت الوزارة أن بعض أفراد النظام السابق هاجموا قوات لوزارة الداخلية في منطقة الساحل السوري يوم الأربعاء، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.