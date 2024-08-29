الشرطة العراقية: إسقاط مسيرة مجهولة فوق كركوك

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بغداد (رويترز) – قال مصدران بالشرطة العراقية لرويترز إن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت طائرة مسيرة يوم الخميس في مدينة كركوك بشمال البلاد وتم فتح تحقيق في هوية المسيرة.

وأوضح عقيد بالجيش العراقي طلب عدم الكشف عن هويته أن الفحص المبدئي للحطام أظهر أنها مسيرة عسكرية تركية مسلحة.

وذكر مصدرا الشرطة أن الطائرة المسيرة سقطت في وسط كركوك مما أسفر عن اشتعال حريق بالقرب من بعض المنازل لكنها لم تتسبب في وقوع إصابات، وأن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق.

ولم ترد السلطات التركية على الفور على طلب للتعليق.