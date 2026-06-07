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الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقق في مقتل رضيع فلسطيني برصاص جندي

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القدس 7 يونيو حزيران (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقق في مقتل رضيع فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأقر الجيش بأن سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر سبعة أشهر قُتل وأصيب والداه بجروح يوم الجمعة عندما أطلق جندي إسرائيلي النار على سيارتهم.

وقال الجيش الإسرائيلي “بناء على نتائج الفحص الأولي، تقرر فتح تحقيق يجريه قسم التحقيقات الجنائية التابع للشرطة العسكرية”.

وأضاف في بيان “عند انتهاء التحقيق، ستُحال النتائج إلى مكتب المدعي العام العسكري”.

وقال الجيش يوم الجمعة إن جنديا أطلق رصاصة واحدة على سيارة اعتقدت القوات أنها كانت تتسارع نحوهم.

وقال والد الطفل، فهد أبو هيكل، الذي كان يقود السيارة في منطقة تل رميدة بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية إنه توقف عندما رأى جنودا على الطريق وإن جنديا كان واقفا على بعد 10 أمتار أمامه أطلق النار على زجاج السيارة الأمامي بعد أن توقفت بالفعل.

وقال فهد للصحفيين أمس “الرصاصة اخترقت الزجاج الأمامي واخترقت ذراعي طبعا.. الكف.. واخترقت رأس ابني ووجه أمه.. زوجتي”.

ولم يكشف الجيش عن هوية الجنود الضالعين، ولم يذكر ما إذا كانوا لا يزالون في الخدمة خلال التحقيق.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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