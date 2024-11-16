الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا كان اتّخذ أربعة موظفين في مطعم رهائن في ضواحي باريس

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اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا كان اتّخذ تحت تهديد سلاح أبيض أربعة من موظفي مطعم يملكه والده في ضواحي باريس، رهائن.

وتم الإفراج عن الموظفين ولم يُصب أحد بأذى خلال العملية التي جرت في مطعم للبيتزا في بلدة إيسي ليه مولينو في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية، على مسافة غير بعيدة من الطريق الدائري.

وأفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس بأن “العملية انتهت”.

وكان مصدر مطّلع على القضية قد أفاد في وقت سابق بأن الرجل المسلّح بسكين يدمن المخدرات، فيما لفت المصدر الأمني إلى أنه سبق أن “ارتكب أفعالا مماثلة” في منزله في العام 2022 وهدّد بالانتحار.

بعيد وصول الشرطة، شاهد صحافي في فرانس برس ذوي الرجل وقد بدا عليهم الاضطراب.

وحضر إلى الموقع عدد كبير من عناصر الشرطة، بعضهم بالخوذ والسلاح، كما انتشرت سيارات الشرطة وجهاز الإطفاء.

ووقف أمام مدخل المطعم نحو 20 شرطيا وضعوا شارات برتقالية.

وكانت الشرطة ضربت طوقا أمنيا حول المكان، كما أغلق عدد من المطاعم المجاورة.

وانتشرت وحدة خاصة تابعة للشرطة في الموقع حيث أحضر وسيط وأجري تفاوض قبل أن تتدخل الشرطة.

وكان الرجل تحصّن في المطعم قبيل الساعة 13,00 (ظهرا ت غ)، وقد أُفرج عن الرهائن نحو الساعة 16,00.

وقال أنتوني وهو طالب يبلغ 23 عاما طلب عدم كشف كامل هويته إنه اعتاد أن يرى الرجل كل مساء.

وأشار إلى أن الرجل “ليس على ما يرام”، معربا عن اعتقاده بأنه يدمن المخدرات.

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