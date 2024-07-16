الشرطة الكينية تطلق الغاز المسيل للدموع في نيروبي على وقع التظاهرات المناهضة للحكومة

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أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على عشرات المتظاهرين في العاصمة الكينية نيروبي الثلاثاء في الوقت الذي دعت فيه مسيرات متفرقة في أنحاء البلاد الرئيس وليام روتو إلى التنحي.

ونظّم ناشطون بقيادة الشباب الكيني مسيرات سلمية قبل شهر احتجاجا على زيادة الضرائب لكن التحرك تحول إلى أعمال عنف دامية الشهر الماضي ما دفع روتو إلى التخلي عن هذا المشروع.

ورغم تراجع الاحتجاجات منذ مقتل العشرات واقتحام البرلمان نهاية حزيران/يونيو، ما زال المتظاهرون يطالبون باستقالة الرئيس واستخدم الثلاثاء شعار “روتو ارحل”.

وشهدت المنطقة التجارية المركزية في نيروبي، مركز الاحتجاجات السابقة، انتشارا كثيفا لقوات الشرطة فيما قام شبان يحملون هراوات بمهمة حراسة أمام متاجرهم بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وقال جوزيفات جيكاري فرانس برس بعدما أطلقت الشرطة الغاز على المتظاهرين في وسط المدينة “لماذا يطلقون علينا الغاز المسيل للدموع”.

وأضاف الرجل البالغ 35 عاما “لسنا مسلحين نحمل فقط العلم” متهما الشرطيين بإثارة العنف في الشارع.

وقال غيلبرت موتيمبي وهو يلوح بلافتة كتب عليها “روتو ارحل”، “يجب السماح لنا بالتظاهر ولن نتراجع”.

وبالإضافة إلى سحب مشروع قانون المالية الذي تضمن الزيادات الضريبية المقترحة، أقال روتو حكومته الأسبوع الماضي ووعد بإجراء المزيد من التغييرات في الوقت الذي يواجه فيه أخطر أزمة خلال فترة رئاسته التي بدأت قبل عامين.

وقال موتيمبي(42 عاما) إن “حل الحكومة ليس كافيا” ودعا إلى استقالة روتو.

وخرجت تظاهرات أيضا في معقل المعارضة في كيسومو حيث أغلقت المتاجر أبوابها على عجل قبل منتصف النهار بينما سار المتظاهرون، وكذلك في إلدوريت معقل الرئيس في الوادي المتصدع.

في مدينة مومباسا الساحلية، لوح عشرات المتظاهرين بأغصان وأعلام واشتبكوا لفترة وجيزة مع الشرطة قبل التوجه إلى وسط المدينة.

وهتفت المجموعات الصغيرة “نحتج سلميا” وحملوا لافتات كتب عليها “العدالة للجيل الصاعد” و”أوقفوا قتل المتظاهرين”.

– “مجموعات اجرامية” –

وقالت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان الثلاثاء إن 50 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 413 منذ بدء المسيرات في 18 حزيران/يونيو واتهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وشهدت بعض المسيرات السابقة فوضى وأعمال نهب على نطاق واسع وأضرارا في الممتلكات وأكد ناشطون أن تحركهم السلمي تعرض للتخريب من قبل “حمقى”.

وقال داغلاس كانجا القائم بأعمال قائد الشرطة الوطنية في بيان “تلقينا هذا الصباح معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى أن بعض الجماعات الإجرامية المنظمة خططت للتسلل وتعطيل وزعزعة استقرار الطبيعة السلمية للتظاهرات وهو ما قد يعرض سلامة المحتجين للخطر”.

وسعى روتو إلى التحاور مع المتظاهرين لكن التحرك تحول إلى حملة أوسع ضد إدارته، مع دعوة المتظاهرين إلى اتخاذ إجراءات ضد الفساد وتحقيق العدالة لضحايا وحشية الشرطة.

رب/ليل/الح