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الشرطة الكينية توقف محتجين ضد مركز حجر صحي للأميركيين المشتبه بإصابتهم بإيبولا

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أوقفت الشرطة الكينية الثلاثاء عددا من المتظاهرين في مدينة نانيوكي وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة رافضة لإنشاء مركز حجر صحي مخصص للأميركيين الوافدين من الكونغو الديموقراطية والمشتبه في إصابتهم بفيروس إيبولا.

وأثار إنشاء هذا المركز في قاعدة لايكيبيا الجوية قرب مدينة نانيوكي مخاوف لدى السكان من احتمال وصول فيروس إيبولا إلى كينيا التي لم يسبق أن سجلت إصابات به، وذلك عقب الإعلان عن تفشّيه في جمهورية الكونغو الديموقراطية في منتصف أيار/مايو.

ويستعد مركز الحجر الصحي هذا لاستقبال الأميركيين الوافدين من جمهورية الكونغو الديموقراطية. ويعارض الكثيرون فكرة إدخال حاملي هذا المرض شديد العدوى إلى البلاد.

وتجمّع العشرات قرب القاعدة الجوية، وكان بعضهم يرتدي بزات واقية ويحمل نعشا كُتب عليه إيبولا.

وأوقفت الشرطة عددا من الأشخاص وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ويُفترض أن يضم المركز 50 سريرا للعزل وأن يُشرف عليه طاقم طبي أميركي. وأشار مصدر دبلوماسي أميركي لوكالة فرانس برس إلى أنّه بات شبه جاهز.

ويندد كينيون كثر بموقف الولايات المتحدة التي تمنع مواطنيها المرضى من دخول أراضيها وتُفضّل علاجهم في الخارج.

وفي الأول من حزيران/يونيو، تظاهر مئات الكينيين أمام قاعدة لايكيبيا، وقُتل متظاهران بالرصاص بحسب منظمات حقوقية.

جكب-جف/رك/جك

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