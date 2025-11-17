The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الشرطة الهندية تعلن مقتل 45 معتمرا بحادث حافلة في السعودية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت الشرطة الهندية الاثنين إن حافلة تنقل معتمرين هنودا تعرّضت لحادث ليلا بالقرب من المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية أسفر عن مقتل 45 من الركاب. 

وقال في. سي. ساجانار المفوض العام لشرطة حيدر آباد من حيث يتحدر غالبية الضحايا “إن حادث الحافلة المأساوي الذي تعرّض له معتمرون هنود في السعودية مؤلم للغاية”.

واضاف لصحافيين أنه “وفقا للمعلومات الأولية، كان 46 شخصا على متن الحافلة وقت الحادث، وللأسف نجا شخص واحد فقط”.

ولم تُعلن السلطات السعودية عن أية حصيلة لضحايا الحادث.

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي نعى الضحايا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى إن السفارة الهندية تنسّق ميدانيا مع المسؤولين السعوديين.

وكتب رئيس الوزراء على “إكس”: “أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة والذي طال مواطنين هنودا. أتقدم بخالص التعازي للعائلات التي فقدت أحباءها”. 

وأضاف “أدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين. سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة تقدمان كل مساعدة ممكنة”.

دس/ب ح/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية