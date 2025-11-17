الشرطة الهندية تعلن مقتل 45 معتمرا بحادث حافلة في السعودية

أعلنت الشرطة الهندية الاثنين إن حافلة تنقل معتمرين هنودا تعرّضت لحادث ليلا بالقرب من المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية أسفر عن مقتل 45 من الركاب.

وقال في. سي. ساجانار المفوض العام لشرطة حيدر آباد من حيث يتحدر غالبية الضحايا “إن حادث الحافلة المأساوي الذي تعرّض له معتمرون هنود في السعودية مؤلم للغاية”.

واضاف لصحافيين أنه “وفقا للمعلومات الأولية، كان 46 شخصا على متن الحافلة وقت الحادث، وللأسف نجا شخص واحد فقط”.

ولم تُعلن السلطات السعودية عن أية حصيلة لضحايا الحادث.

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي نعى الضحايا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى إن السفارة الهندية تنسّق ميدانيا مع المسؤولين السعوديين.

وكتب رئيس الوزراء على “إكس”: “أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة والذي طال مواطنين هنودا. أتقدم بخالص التعازي للعائلات التي فقدت أحباءها”.

وأضاف “أدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين. سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة تقدمان كل مساعدة ممكنة”.

