الشرطة الهندية تنهي إضراب ناشط بارز من المجتمع المدني عن الطعام

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قطعت الشرطة الهندية السبت إضرابا عن الطعام كان ناشط بارز من المجتمع المدني قد أطلقه قبل 20 يوما للتنديد بعمليات الغشّ التي تشوب الامتحانات الجامعية والمطالبة باستقالة وزير التعليم.

وكان سونام وانغتشوك (59 عاما) قد توقّف عن تناول الطعام مع نحو 20 طالبا في 28 حزيران/يونيو. وقد تدخّلت الشرطة فجر السبت لفضّ الاعتصام ونقله إلى المستشفى.

واشتبكت قوات الأمن مع بعض المحتجّين، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

وقال مسؤول في الشرطة “عملا بالمرسوم الصادر… عن المحكمة العليا وبناء على توصية طبية وبسبب تدهور الوضع الصحي لسونام وانغتشوك، نُقل الأخير إلى المستشفى لتلقّي رعاية طبية”.

وطالبت زوجة سونام وانغتشوك، غيتانجالي جي. أنغمو، في منشور على اكس بـ”عدم توفير أيّ مادة عبر الفمّ أو الحقن الوريدي (لزوجي) من دون موافقتي أو موافقة عائلته أو الأطباء الذين يتابعون وضعه منذ 20 يوما”.

أطلق سراح سونام وانغتشوك في آذار/مارس بعد ستة أشهر في السجن إثر اعتقاله على خلفية المطالبة بحكم ذاتي لمنطقة لاداخ في الهملايا. وهو انضمّ في أيار/مايو إلى الحركة الاحتجاجية التي أطلقت على نفسها اسم “حزب شعب الصراصير” وأنشئت بمبادرة من شاب تخرّج حديثا في الولايات المتحدة احتجاجا على فضائح التعليم العالي.

وفي أيار/مايو، تسبّبت عملية غشّ بإبطال نتائج امتحان خضع له أكثر من ميلوني طامح لخوض مجال الطبّ. وتسبّب هذا القرار في انتحار عدّة مرشّحين، بحسب وسائل إعلامية.

بب/م ن/ب ح