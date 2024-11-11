الشرطة الهولندية: اعتقال 5 يشتبه في تورطهم بالهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين

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لاهاي (رويترز) – قالت الشرطة الهولندية يوم الاثنين إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص آخرين للاشتباه في تورطهم في الهجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أواخر الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة في بيان يوم الاثنين أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و37 عاما ويعيشون في هولندا. وكانت الشرطة قد ألقت القبض في وقت سابق على 63 مشتبها به.

وتعهد رئيس الوزراء ديك سخوف في وقت سابق يوم الاثنين بأن تركز هولندا جميع جهودها على جعل الجناة في أعمال العنف يمثلون أمام العدالة.

وقال سخوف في مؤتمر صحفي “الصور والتقارير بشأن أمستردام وما شهدناه في عطلة نهاية الأسبوع من هجمات معادية للسامية ضد الإسرائيليين واليهود ليست بأقل من صادمة وتستدعي التنديد”، وأضاف أن الشرطة وممثلي الادعاء العام لا يزالون يجمعون تفاصيل ما حدث.

ووقعت الهجمات في وقت مبكر من يوم الجمعة على مشجعي كرة قدم إسرائيليين عقب مباراة بين فريق مكابي تل أبيب الزائر وفريق أياكس أمستردام وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص. ونددت السلطات الهولندية وزعماء أجانب، منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالهجمات ووصفوها بأنها معادية للسامية.

وأرسلت إسرائيل طائرات عقب الهجمات لإعادة مشجعي فريق مكابي تل أبيب.

وتعقيبا على تقارير تفيد بوقوع مشاجرات بين مشجعي الفريق الإسرائيلي وسكان محليين قبل المباراة يوم الخميس، قال سخوف إنه لا يوجد مبرر لأعمال العنف ضد المشجعين الإسرائيليين.

وتقول الشرطة الهولندية إن مشجعي مكابي تل أبيب هاجموا سيارة أجرة وأحرقوا علما فلسطينيا يوم الأربعاء في أمستردام. وتم تصوير مشجعي الفريق الإسرائيلي في يوم المباراة وهم يرددون شعارات معادية للعرب في مقاطع فيديو تحققت رويترز من صحتها.

وقال سخوف “نعلم جيدا ما حدث في وقت سابق مع مشجعي مكابي، لكننا نعتقد أن ذلك من فئة مختلفة ونندد بأي عنف أيضا، لكن ذلك ليس عذرا على الإطلاق لما حدث في وقت لاحق في تلك الليلة في الهجمات على اليهود في أمستردام”.