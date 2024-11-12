الشرطة الهولندية تعتقل أشخاصا تحدوا حظرا على الاحتجاج في أمستردام

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أمستردام (رويترز) – قال شاهد من رويترز إن الشرطة الهولندية اعتقلت يوم الثلاثاء في العاصمة أمستردام بضعة أشخاص تحدوا حظرا مفروضا على الاحتجاج بعد اشتباكات عنيفة بين سكان محليين ومشجعي كرة قدم إسرائيليين الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية “إيه.إن.بي” أن ستة أشخاص اعتُقلوا. ولم يتمكن متحدث باسم الشرطة من تأكيد هذا الرقم على الفور.

وما زالت التوترات متزايدة في أمستردام منذ اندلاع أعمال عنف قبل وبعد مباراة لكرة القدم بين فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي وفريق أياكس أمستردام الهولندي يوم الخميس الماضي.

وقالت الشرطة إن مشجعين إسرائيليين زائرين تعرضوا لعمليات كر وفر مساء الخميس، وإن المشجعين أحرقوا العلم الفلسطيني واستخدموا العصي والأنابيب والحجارة في اشتباكات مع خصومهم، كما ظهر في لقطات مصورة تحققت منها رويترز.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها رويترز المشجعين الإسرائيليين وهم يهتفون بشعارات معادية للعرب.

وأُصيب خمسة أشخاص على الأقل في اعتداءات أدانتها السلطات الهولندية وزعماء أجانب بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفتها بأنها معادية للسامية.

وفرضت السلطات المحلية بعد أعمال العنف حظرا على الاحتجاج حتى صباح الخميس.

ومساء يوم الاثنين، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب بضعة أشخاص بعد اندلاع حريق في قطار داخلي في إحدى ساحات غرب أمستردام، نتيجة إلقاء ألعاب نارية على الأرجح. ولم يصب أحد بأذى، رغم تحطم نوافذ القطار.