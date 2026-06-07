The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الشرطة اليونانية توقف فلسطينيا للاشتباه في ارتباطه بحماس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أوقفت الشرطة اليونانية فلسطينيا للاشتباه في تخطيطه “لأعمال إرهابية” لحساب حركة حماس، وفق ما أفادت الشرطة في وقت متأخر من مساء السبت.

وذكرت وسائل إعلام أن الرجل البالغ 37 عاما أُوقف السبت في جزيرة كريت حيث كان يعمل في فندق.

وقالت الشرطة في بيان “بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فهو على صلة بأفراد أُلقي القبض عليهم مؤخرا في قبرص بتهم تتعلق بالإرهاب”، موردة معلومات عن “تلقيه تدريبات” من حماس.

وأفادت وسائل إعلام يونانية أن الرجل ربما كان يستهدف سفينة سياحية إسرائيلية كان من المتوقع وصولها إلى كريت الثلاثاء.

وذكرت قناة “اي ار تي” التلفزيونية الرسمية أن الرجل استأجر شقة في وسط أثينا، حيث عثرت الشرطة على معدات مختبرية ومواد كيميائية يُمكن استخدامها في صنع قنبلة.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية.

ستر-جبه/جك/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية