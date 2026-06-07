الشرطة اليونانية توقف فلسطينيا للاشتباه في ارتباطه بحماس

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أوقفت الشرطة اليونانية فلسطينيا للاشتباه في تخطيطه “لأعمال إرهابية” لحساب حركة حماس، وفق ما أفادت الشرطة في وقت متأخر من مساء السبت.

وذكرت وسائل إعلام أن الرجل البالغ 37 عاما أُوقف السبت في جزيرة كريت حيث كان يعمل في فندق.

وقالت الشرطة في بيان “بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فهو على صلة بأفراد أُلقي القبض عليهم مؤخرا في قبرص بتهم تتعلق بالإرهاب”، موردة معلومات عن “تلقيه تدريبات” من حماس.

وأفادت وسائل إعلام يونانية أن الرجل ربما كان يستهدف سفينة سياحية إسرائيلية كان من المتوقع وصولها إلى كريت الثلاثاء.

وذكرت قناة “اي ار تي” التلفزيونية الرسمية أن الرجل استأجر شقة في وسط أثينا، حيث عثرت الشرطة على معدات مختبرية ومواد كيميائية يُمكن استخدامها في صنع قنبلة.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية.

ستر-جبه/جك/دص