الشرطة ترجح انتحار منتجة مسلسل “طهران” الإسرائيلية في فندق بأثينا

عُثر على منتجة مسلسل “طهران” الإسرائيلية دانا إيدن ميتةً في غرفتها بأحد فنادق وسط أثينا، على ما أفادت الشرطة اليونانية وكالة فرانس برس الاثنين، مرجّحة أنها قضت انتحارا.

وقال ناطق باسم الشرطة إن “كل الدلائل تشير إلى أن موتها ناجم عن انتحار”، مشيرا إلى أن العلامات على رقبتها تبدو نتيجة “محاولة انتحار باستخدام سلك الهاتف”.

عُثر على جثة المنتجة البالغة 52 عاما في غرفة كانت تنزل فيها داخل فندق قريب من ساحة سينتاغما في وسط العاصمة اليونانية.

وأضاف الناطق باسم الشرطة “توجهنا إلى فندقها مساء الأحد قرابة الساعة الثامنة والربع مساء (18,15 بتوقيت غرينتش)، ووجدنا كمية كبيرة من الحبوب على منضدة سريرها”.

وأشار إلى أنه “تم طلب تشريح للجثة، ومراجعة كاميرات المراقبة، وكل الدلائل تشير إلى أننا أمام حالة انتحار”.

وصلت دانا إيدن إلى أثينا في الرابع من شباط/فبراير لتصوير الموسم الرابع من مسلسل الجاسوسية الشهير الذي يُعرض على منصة “أبل تي في”.

صُوّرت في أثينا المواسم الثلاثة الأولى من مسلسل “طهران” الذي تدور أحداثه حول تمار رابينيان، وهي عميلة لجهاز الموساد تتسلل إلى العاصمة الإيرانية.

وتأجل تصوير الموسم الرابع إثر اندلاع الحرب المدمرة في قطاع غزة بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أصبح مسلسل “طهران” من أكثر الإنتاجات الإسرائيلية انتشارا على مستوى العالم، وحصل على جائزة إيمي الأميركية لأفضل مسلسل درامي عام 2021.

عملت دانا إيدن مع المنتجة شولا شبيغل في إطار شركتهما المشتركة “دانا أند شولا برودكشنز” التي أنتجت العديد من المشاريع الأخرى.

على منصة إكس، وصف وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار دانا إيدن بأنها “من أهم المنتجين وأكثرهم تأثيرا في الإنتاج التلفزيوني في إسرائيل”.

