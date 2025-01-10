الشرطة وحزب: تركيا تعتقل رئيس بلدية مؤيدا للأكراد في جنوب البلاد

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أنقرة (رويترز) – قالت الشرطة التركية في إقليم مرسين بجنوب البلاد إنها اعتقلت رئيس بلدية مؤيدا للأكراد يوم الجمعة، إلى جانب خمسة مسؤولين آخرين في البلدية في إطار تحقيق متعلق بالإرهاب.

وذكرت الشرطة في بيان أن هوشيار ساري يلدز، عضو حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المعارض ورئيس بلدية منطقة أكدنيز في مرسين، ونائبته نورية أرسلان، وأربعة أعضاء آخرين من الحزب في مجلس البلدية، تم اعتقالهم واقتيادهم للاستجواب.

وأضافت أنهم اعتقلوا بتهمة “القيام بدعاية لمنظمة إرهابية” و”الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة” و”انتهاك قانون منع تمويل الإرهاب”.

وقال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، الذي يشغل 57 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 600 مقعد، إن التحقيق ملفق لتبرير تعيين أوصياء في الإدارة المحلية في أكدنيز.

وذكر الحزب في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “نعرف هذه الأساليب جيدا من ممارسات الانقلاب التي تنفذها الحكومة ضد إرادة الشعب منذ سنوات”.

وتم اعتقال العديد من رؤساء البلديات والإداريين المحليين المؤيدين للأكراد في عمليات مماثلة في السنوات القليلة الماضية. وعادة ما تقوم الحكومة بتعيين وصي على المنصب أثناء الإجراءات القانونية.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن تعيين وصي جديد.

وتأتي الاعتقالات في ظل الجهود المبذولة في تركيا لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما بين حزب العمال الكردستاني المحظور والدولة، وهو ما عزز الآمال في السلام.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.