الشرع: إجراء انتخابات رئاسية في سوريا سيستغرق 4-5 سنوات

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بيروت (رويترز) – قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يوم الاثنين إن إجراء انتخابات رئاسية في البلاد سيستغرق ما بين أربع وخمس سنوات، وهي أول مرة يحدد فيها جدولا زمنيا للانتخابات منذ تعيينه الأسبوع الماضي.

وقاد الشرع قوات المعارضة السورية في هجوم خاطف أطاح بالرئيس السوري بشار الأسد في أوائل ديسمبر كانون الأول، ثم أُعلن رئيسا انتقاليا في 30 يناير كانون الثاني.

وقال الشرع في مقابلة مع تلفزيون سوريا يوم الاثنين “لدي تقدير لهذا الأمر… المدة ستكون بين أربع سنوات إلى خمس سنوات وصولا إلى انتخابات لأن هناك تحتاج إلى بنية تحتية واسعة وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء والإنشاء يحتاج إلى وقت”.

وأضاف أن السلطات السورية ستحتاج إلى توحيد البيانات السكانية في البلاد لتحديث بياناتها الانتخابية لأنه “دون هذا الأمر، أي انتخابات تُجري سيُشكك بها”.

وقال الشرع إن سوريا ستطبق المعايير الدولية فيما يتصل بالفترة الانتقالية، بكيفية تطبيقها على الرئيس خلال تلك الفترة. وأضاف “دعنا نذهب إلى الأعراف الدولية، كيف تسير الأعراف الدولية، في الرئيس للمرحلة الانتقالية، فنسير إلى هذه الأعراف الدولية، فنسير في نهاية المطاف إلى رئاسة منتخبة وسلطة منتخبة”.

ولم يحدد الشرع المعايير الدولية التي استعرضها لتحديد الجدول الزمني الذي وضعه.

وعند إعلان الشرع رئيسا انتقاليا، تم تفويضه أيضا بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت لفترة انتقالية، وتم تعليق العمل بالدستور السوري.

وتعهد بالشروع في عملية انتقال سياسي تتضمن عقد مؤتمر وطني لتشكيل حكومة شاملة.

وقال الشرع إنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لإجراء المشاورات في عموم سوريا.

وأضاف “ستطرح في المؤتمر كل المشكلات المهمة في سوريا وسيتم نقاش بعض التفاصيل ثم سيخرج في بيان ختامي في هذا المؤتمر يؤسس إلى إعلان دستوري فيما بعد في سوريا… ثم سيتم توجيه الدعوة لمن نعتقد أنهم يمثلون الشعب السوري بشكل عام”.

وكان الشرع قد قال في ديسمبر كانون الأول الماضي إن صياغة دستور جديد قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات.