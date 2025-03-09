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الشرع: التطورات الحالية في سوريا تقع ضمن التحديات المتوقعة

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القاهرة (رويترز) – نقلت وسائل إعلام عربية عن الرئيس السوري أحمد الشرع قوله يوم الأحد إن التطورات الحالية التي تشهدها البلاد تقع ضمن “التحديات المتوقعة” مع استمرار الاشتباكات بين القوات المرتبطة بحكام سوريا الجدد ومسلحين من الطائفة العلوية المنتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد في المنطقة الساحلية من البلاد.

ودعا الشرع إلى الوحدة الوطنية خلال ظهوره في تسجيل مصور نقلته وسائل إعلام عربية منها قناة العربية وكان يتكلم فيه من أحد المساجد.

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