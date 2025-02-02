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الشرع: بحثت مع ولي العهد السعودي سبل رفع التعاون في كل المجالات

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القاهرة (رويترز) – قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إنه بحث خلال اجتماعه يوم الأحد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبل رفع مستوى التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف الشرع في بيان “تناولنا اليوم خلال الاجتماع نقاشات ومحادثات موسعة في كل المجالات، وعملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون في كافة الصعد، لا سيما الإنسانية والاقتصادية، حيث ناقشنا خططا مستقبلية موسعة في مجالات الطاقة والتقانة (التكنولوجيا) والتعليم والصحة”.

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