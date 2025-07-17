الشرع: حماية حقوق المواطنين الدروز من أولوياتنا

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القاهرة (رويترز) – قال الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الخميس إن حماية المواطنين الدروز وحقوقهم “من أولوياتنا”، وذلك في الوقت الذي تتوعد فيه إسرائيل بتدمير قوات الحكومة السورية التي تهاجم الدروز في جنوب سوريا.

وفي أول تصريح نقله التلفزيون له بعد الغارات الجوية الإسرائيلية القوية على دمشق يوم الأربعاء، خاطب الشرع المواطنين الدروز “نرفض أي مسعى يهدف لجركم إلى طرف خارجي أو إحداث انقسام داخل صفوفنا”.

وأضاف “لسنا ممن يخشون الحرب، لكننا قدمنا مصلحة السوريين على الفوضى والدمار”.