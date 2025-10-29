الشرع: سوريا اجتذبت استثمارات بنحو 28 مليار دولار منذ سقوط الأسد

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع الأربعاء أنّ بلاده اجتذبت استثمارات تناهز قيمتها 28 مليار دولار منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وجاء كلام الشرع خلال مقابلة في إطار النسخة التاسعة من منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقد في الرياض، حيث تم اعتباره “ضيفا خاصا”.

وقال الشرع “خلال عشرة أشهر (من سقوط الأسد) وفي الستة أشهر الأولى دخلت استثمارات بقيمة تقارب 28 مليار دولار”، مشيرا إلى أنّ “هناك شركات كبرى من السعودية بدأت الاستثمار داخل سوريا” بالفعل.

وفي اطار سعيه لطمأنة المستثمرين المحتملين في المؤتمر، أكّد الشرع أن “الفرص في سوريا كبيرة جدا والفرص تتسع للجميع في سوريا”.

بدأت سوريا المهمة الضخمة لمحاولة إعادة بناء اقتصاد البلاد المدمر، بعد أكثر من عقد من الحرب التي شهدت مقتل عشرات الآلاف، وتشريد الملايين، وتدمير المدن. ولعقود، لم تكن البلاد قادرة على تأمين استثمارات كبيرة بسبب رزم من العقوبات التي استهدفت حكومتها.

بعد انتهاء الحرب الأهلية نهاية العام الماضي، احتضنت السعودية القادة الجدد في سوريا، وتسعى المملكة إلى اجتذاب هذا البلد الذي بقي طويلا تحت هيمنة إيران وروسيا.

وكانت السعودية وجهة أول زيارة خارجية للشرع في شباط/فبراير الفائت.

في أيار/مايو، أقنع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا.

كما نظم ولي العهد اجتماعا تاريخيا بين ترامب والشرع، وهو جهادي سابق قضى خمس سنوات في سجن أميركي في العراق.

وفي تموز/يوليو، وقعت السعودية صفقات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب.

وفي نيسان/أبريل، تعهدت السعودية، إلى جانب قطر، بتسوية 15 مليون دولار من ديون سوريا للبنك الدولي.

