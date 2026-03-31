الشرع: سوريا ستبقى خارج أي صراع بشأن إيران ما لم تتعرض لاستهداف

31 مارس آذَار (رويترز) – قال الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء إن بلاده ستبقى خارج الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ما لم تتعرض لعدوان أو إذا نفدت الحلول الدبلوماسية لديها.

وذكر الشرع في كلمة ألقاها خلال فعالية استضافها مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن أن سوريا ستبقى خارج أي صراع ما لم يستهدفها أي طرف.

وأكد أنه لا يريد أن تتحول سوريا إلى ساحة حرب، لكنه قال إن الأمور لا تُدار اليوم بعقول حكيمة واصفا الوضع بالمتقلب والعشوائي.

وامتد الصراع المستمر منذ شهر في أنحاء المنطقة مخلفا آلاف القتلى، وتسبب في انقطاع إمدادات الطاقة، وأصبح يهدد بحدوث انهيار في الاقتصاد العالمي.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت سوريا ستبقى على الحياد مع استمرار الصراع، قال الشرع إنه يريد أن ترتبط بلاده بعلاقات مثالية مع المنطقة بأكملها، ولا سيما لبنان والعراق وتركيا والسعودية، فضلا عن القوى العالمية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

وأضاف أنه يعتقد أن سوريا مؤهلة لبدء شبكة علاقات استراتيجية.

وحرصت سوريا على النأي بنفسها عن الصراع الإقليمي الذي جرّ دولا مجاورة، منها لبنان، حيث يخوض حزب الله معارك ضارية مع القوات البرية الإسرائيلية، والعراق، حيث تشن فصائل موالية لإيران هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وأرسلت سوريا آلاف الجنود إلى حدودها الغربية مع لبنان وحدودها الشرقية مع العراق مطلع هذا الشهر. وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن الانتشار يأتي في إطار جهود حماية الحدود والسيطرة عليها في ظل تصاعد الصراع في المنطقة.

وقال الشرع إن سوريا خاضت ما يكفي من الحروب ودفعت ثمنا باهظا، مشيرا إلى أن دمشق ليست مستعدة لتجربة حرب أخرى.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)