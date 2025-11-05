The Swiss voice in the world since 1935
الشرع يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر “كوب 30”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

غادر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30)، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي سوري وكالة  فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته “غادر الرئيس الشرع سوريا باتجاه البرازيل في زيارة تمتد حتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر للمشاركة في قمة المناخ، وسيتوجه بعد ذلك إلى واشنطن”.

وتنعقد في مدينة بيليم الساحلية في البرازيل القمة الثلاثون لتغير المناخ بين يومي 10 و21 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن رؤساء الدول والحكومات يجتمعون بين يومي 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى للشرع إلى أميركا الجنوبية.

وأعلنت واشنطن الثلاثاء أن الشرع سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين.

وسيكون الشرع أول رئيس سوري يجري زيارة رسمية للولايات المتحدة. وتعدّ هذه الزيارة الأولى له إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي في نيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي إنها “تندرج في أطار جهود (ترامب) من أجل السلام في العالم”.

وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأحد أن محادثات الشرع مع ترامب تتناول أيضا “مكافحة (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش”  وإعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب التي استمرت أكثر من 14 عاما.

مون/لو/ع ش

