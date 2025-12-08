الشرع يحضّ السوريين في ذكرى إطاحة الأسد على توحيد جهودهم لبناء دولة قوية

afp_tickers

7دقائق

حضّ الرئيس أحمد الشرع الاثنين السوريين على توحيد جهودهم من أجل بناء “سوريا قوية” وترسيخ استقرارها، على وقع احتفالات عمّت المدن الكبرى بينها دمشق احتفالا بمرور عام على الإطاحة بحكم الرئيس بشار الاسد.

في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وصلت فصائل إسلامية بقيادة الشرع إلى دمشق، بعد هجوم مباغت انطلق من معقلها آنذاك في شمال غرب البلاد، ونجح خلال أيام بالإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.

وبعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي في دمشق، قال الشرع “المرحلة الراهنة تتطلب توحيد جهود أبناء الوطن كافة، لبناء سوريا قوية، وترسيخ استقرارها، وصون سيادتها، وتحقيق مستقبل يليق بتضحيات شعبها”.

وشدد الشرع الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون ارتداها عند وصوله دمشق قبل عام، على أن “صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعا”.

وأفاد مراسلو فرانس برس عن تدفّق الآلاف منذ ساعات الصباح الى الساحات الرئيسية في دمشق رافعين الأعلام السورية، وسط انتشار أمني كثيف. وعلا فجرا التكبير من مآذن دمشق القديمة.

وقال جراح العيون إياد برغل لفرانس برس (44 سنة) بينما كان يصور بهاتفه شبانا يرفعون العلم السوري قرب المصرف المركزي “ما جرى خلال سنة يشبه المعجزة” معددا رفع العقوبات التي أرهقت سوريا خلال سنوات الحرب والاستقبال الحافل الذي حظي به الشرع من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.

وسأل “من كان ليتخيل ذلك كله قبل عام؟”.

لكنه على غرار سوريين كثر، ينتظر اليوم من السلطات الانتقالية توفير “الكهرباء وخفض الاسعار وزيادة الرواتب، ويبقى الاهم بالنسبة الي (ترسيخ) السلم الأهلي” الذي عكّرته خلال الأشهر الماضية أعمال عنف على خلفية طائفية.

وتحيي السلطات الانتقالية ذكرى وصولها الى دمشق بسلسلة احتفالات، بينها عرض عسكري جاب شوارع رئيسية، حضره الشرع مع عدد من وزرائه، وسارت فيه افواج عسكريين مدججين بجعبهم وأسلحتهم ومرتدين بزات عسكرية عليها العلم الجديد. وتقدّم آخرون على متن آليات ودراجات نارية، وفق مصور فرانس برس.

ويوجّه الشرع لاحقا كلمة الى السوريين.

– “انتقال هش” –

ونجح الشرع، بعدما تخلى عن ماضيه الجهادي، في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها وشطب اسمه عن قوائم الارهاب الأميركية وفي مجلس الأمن. ووقعت بلاده مذكرات وعقود استثمار بمليارات الدولارات.

وقال غيث طربين (50 عاما)، وهو عامل في المجال الانساني في دمشق، لفرانس برس “صبّت الحكومة جهدها بشكل كبير العام الماضي على ترميم علاقاتها الخارجية”.

وأمل أن “تصب اهتمامها على المسائل الداخلية وأن تسير الأمور باتجاه الافضل” وان “تعطي أولوية لموضوع السلم الأهلي”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان ليل الأحد إن “ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة، ولبناء وطن يستطيع فيه كل سوري، بصرف النظر عن العرق، أو الدين، أو الجنس، أو الانتماء السياسي- أن يعيش بأمن ومساواة وكرامة”.

وعمّقت أعمال عنف تورطت فيها قوات الجيش والأمن الجديدة، وأودت بحياة أكثر من 1700 علوي في الساحل في آذار/مارس، وأكثر من ألفي شخص بينهم 789 مدنيا درزيا في محافظة السويداء في تموز/يوليو، الانقسامات والمخاوف في المجتمع السوري، الذي أنهكته سنوات الحرب الطويلة موقعة أكثر من نصف مليون قتيل.

وأعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الاحد عن أملها في أن تنتهي جولات الانتقام والثأر “نحو مستقبل تكون فيه سوريا دولة تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع أبنائها”، محذرة من أن “المرحلة الانتقالية في سوريا هشّة”.

– “حوار جامع” –

وتُعدّ العدالة الانتقالية أحد أثقل ملفات مرحلة ما بعد الأسد، مع بقاء مصير عشرات آلاف المفقودين مجهولا. وتتصاعد انتقادات لإدارة الشرع بسبب التفلت الأمني وتنامي نفوذ فصائل مسلحة منضوية تحت سلطته، إلى جانب اتهامات بتهميش مكوّنات عرقية ودينية.

ومنعت الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تحقق مفاوضات تخوضها مع دمشق لدمج مؤسساتها في الدولة اي تقدم بعد، إقامة أي تجمعات في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد، نظرا لما وصفته بـ “الظروف الأمنية الراهنة المتمثلة في ازدياد نشاط الخلايا الارهابية”.

وفي منشور على منصة إكس، قال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية الإثنين، إن “المرحلة الراهنة تفرض على الجميع.. حوارا جامعا يضع مصلحة السوريين فوق كل اعتبار”، مجددا المطالبة بـ “بناء سوريا ديموقراطية، لا مركزية”.

ورغم اتخاذه خطوات عدة لترسيخ حكمه، يواجه الشرع تحديا رئيسيا في الحفاظ على وحدة سوريا، مع ارتفاع أصوات في الجنوب وأخرى في الساحل الذي شهد مؤخرا تظاهرات غير مسبوقة احتجاجا على الوضع الامني والمعيشي، تطالب بالانفصال أو بحماية دولية، وإصرار الأكراد على حكم لا مركزي.

وبعيد دعوة رجل الدين العلوي البارز غزال غزال أبناء طائفته، التي ينتمي اليها الاسد، إلى “إضراب شامل” بدءا من الإثنين، أفاد مراسل لفرانس برس عن اغلاق تام للمحال التجارية في مناطق عدة، بينها مدينة جبلة وريفها، على وقع انتشار أمني كثيف.

وتشكّل إسرائيل التي ترغب بدورها بتكريس منطقة خالية من السلاح تصل تخوم دمشق، وتتوغل قواتها بشكل يومي في عمق سوريا، تحدّيا آخر لسلطة الشرع.

وخاض الطرفان السوري والإسرائيلي جولات تفاوض مباشر على مستوى وزاري، لكن ذلك لم يوقف هجمات اسرائيل.

مون-لغ-لار/دص