الشرع يدعو للحفاظ على السلم الأهلي وسط أسوأ أعمال عنف تشهدها سوريا منذ سنوات

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من جيداء طه وسليمان الخالدي

القاهرة/عمان (رويترز) – دعا الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم الأحد إلى الحفاظ على السلم الأهلي بعد مقتل مئات في بعض أسوأ أعمال العنف منذ سنوات، خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاما، بين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد وحكام سوريا الجدد.

واستمرت الاشتباكات، التي قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها أسفرت بالفعل عن مقتل ألف معظمهم من المدنيين، لليوم الرابع على التوالي في معقل الأسد في بلدات ومدن على ساحل البحر المتوسط.

وقال مصدر أمني سوري إن وتيرة القتال تباطأت حول مدن اللاذقية وجبلة وبانياس، في حين قامت القوات بتمشيط المناطق الجبلية المحيطة حيث يختبئ ما يقدر بنحو خمسة آلاف مسلح من الموالين للأسد.

وحث الشرع السوريين على عدم السماح للتوترات الطائفية بزعزعة استقرار البلاد بشكل أكبر.

وقال الشرع في فيديو نشر على الإنترنت تحدث فيه فجر يوم الأحد من أحد مساجد منطقة المزة في دمشق حيث نشأ “يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية وأن نحافظ على السلم الأهلي في البلد قدر الإمكان… قادرين إن شاء الله على العيش سويا في هذا البلد قدر المستطاع”.

وأكد “اطمئنوا على هذا البلد فيه مقومات كثيرة إن شاء الله للبقاء” وأوضح أن التطورات الحالية التي تشهدها البلاد تقع ضمن “التحديات المتوقعة”.

وأطاحت جماعات من المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بحكومة الأسد في ديسمبر كانون الأول. وفر الأسد إلى روسيا، تاركا وراءه بعضا من أقرب مستشاريه وأنصاره، بينما قادت هيئة تحرير الشام عملية تعيين حكومة مؤقتة وسيطرت على القوات المسلحة السورية.

وفر الأسد في ديسمبر كانون الأول بعد أن حكمت عائلته سوريا لعقود بقبضة من حديد وبعد حرب أهلية دمرت البلاد بدأت كانتفاضة سلمية في 2011.

وأصبحت الحرب مسرحا لصراعات بالوكالة بين مجموعة من الفصائل المسلحة ذات الولاءات والأجندات المختلفة إذ تلقى بعضها دعما من دول غربية ودول عربية ومن تركيا في حين دعمت روسيا وإيران وفصائل موالية لطهران الأسد. وأسفرت الحرب عن مقتل مئات الآلاف ونزوح ملايين السوريين.

وبعد هدوء نسبي لشهور في أعقاب الإطاحة بالأسد، تصاعدت أعمال العنف هذا الأسبوع مع بدء القوات المرتبطة بالحكام الإسلاميين الجدد حملة صارمة على تمرد متزايد من أبناء الطائفة العلوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس على البحر المتوسط.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، يوم السبت إن أكثر من ألف قتلوا في يومين من الاشتباكات. وأضاف أن 745 منهم من المدنيين و125 من أفراد قوات الأمن السورية و148 من المسلحين الموالين للأسد.

وأضاف رامي عبد الرحمن مدير المرصد أن المدنيين بينهم نساء وأطفال من العلويين.

وقال عبد الرحمن لرويترز يوم الأحد إن عدد القتلى من بين الأعلى منذ هجوم بالأسلحة الكيماوية شنته قوات الأسد في 2013 وأسفر عن مقتل نحو 1400 في إحدى ضواحي دمشق.

وشجب الاتحاد الأوروبي، الذي التقى مسؤولوه بالشرع منذ أن أصبح القائد الفعلي لسوريا، “كل أعمال العنف ضد المدنيين… (و)أي محاولات لتقويض الاستقرار وآفاق الانتقال السلمي الدائم” في سوريا.