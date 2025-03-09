الشرع يدعو للحفاظ على السلم الأهلي وسط أسوأ أعمال عنف في سوريا منذ سنوات

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من جيداء طه وسليمان الخالدي

القاهرة/عمان (رويترز) – دعا الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم الأحد إلى الحفاظ على السلم الأهلي بعد مقتل مئات في موجة من أسوأ أعمال العنف خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاما، والتي تجري بين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد وحكام سوريا الجدد.

واستمرت الاشتباكات، التي قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها أدت بالفعل إلى مقتل ألف معظمهم من المدنيين، لليوم الرابع على التوالي في معقل الأسد في بلدات ومدن على ساحل البحر المتوسط.

واتهم مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، أكبر جماعة مسلحة كردية سورية والتي تخوض معركة منفصلة مع تركيا، الفصائل المدعومة من أنقرة بالوقوف في المقام الأول وراء عمليات القتل. ولم ترد تركيا على هذا الاتهام بعد.

وقالت الرئاسة السورية يوم الأحد إن دمشق شكلت لجنة مستقلة للتحقيق في الاشتباكات وما ارتكبه الجانبان من قتل. وشارك سوريون مقاطع مصورة مروعة لعمليات إعدام نفذها مقاتلون. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقاطع بعد.

وقال مصدر أمني سوري إن وتيرة القتال تباطأت في أنحاء مدن اللاذقية وجبلة وبانياس، في حين قامت القوات بتمشيط المناطق الجبلية المحيطة حيث يختبئ ما يقدر بنحو خمسة آلاف مسلح من الموالين للأسد.

وحث الشرع السوريين على عدم السماح للتوتر الطائفي بزعزعة استقرار البلاد بشكل أكبر.

وقال الشرع في مقطع مصور نشر على الإنترنت تحدث فيه فجر يوم الأحد من أحد مساجد منطقة المزة في دمشق حيث نشأ “يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية وأن نحافظ على السلم الأهلي في البلد قدر الإمكان… قادرين إن شاء الله على العيش سويا في هذا البلد قدر المستطاع”.

وأكد “اطمئنوا على هذا البلد فيه مقومات كثيرة إن شاء الله للبقاء” وأوضح أن التطورات الحالية التي تشهدها البلاد تقع ضمن “التحديات المتوقعة”.