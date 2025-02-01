الشرع يزور السعودية يوم الأحد في أول زيارة خارجية منذ الإطاحة بالأسد

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(رويترز) – ذكرت قناة العربية التلفزيونية المملوكة لسعوديين يوم السبت نقلا عن مصادر أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع سيزور السعودية يوم الأحد.

وستكون هذه أول زيارة رسمية للشرع إلى الخارج منذ توليه السلطة بعد قيادة حملة المعارضة التي أطاحت ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

ويسعى الشرع، الذي ارتبط في السابق بتنظيم القاعدة، لكسب دعم الزعماء العرب والغربيين منذ الإطاحة بالأسد.

وزار وزير الخارجية السعودي دمشق في 24 يناير كانون الثاني وقال إن المملكة تجري محادثات مع أوروبا والولايات المتحدة للمساعدة في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي دمرت اقتصادها.