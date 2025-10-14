الشرع يزور موسكو الأربعاء (مصدران سوريان)

يقوم الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع بزيارة إلى موسكو الأربعاء من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الروسي بحسب ما أفاد مصدر حكومي سوري ومصدر في الخارجية السورية وكالة فرانس برس الثلاثاء، وهي الزيارة الأولى له منذ توليه السلطة بعد سقوط حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، الحليف السابق لروسيا.

وقال المصدر الحكومي إن الزيارة المقررة الأربعاء “يشارك بها الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية ومسؤولون عسكريون واقتصاديون”.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يلتقي الشرع “بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، كما سيبحث الطرفان “ملفات اقتصادية تتعلق بالاستثمار وأيضا وضع القواعد الروسية في سوريا، بالإضافة إلى موضوع إعادة تسليح الجيش الجديد”.

وأكّد مصدر في الخارجية السورية الزيارة ولقاء الشرع ببوتين والمواضيع المقرر بحثها.

كان مقررا أن يشارك الشرع بقمة عربية روسية تعقد في موسكو في 15 تشرين الأول/أكتوبر، لكن روسيا أعلنت إرجاءها إلى أجل غير مسمى نظرا إلى مشاركة عدد من القادة العرب في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة.

شكّلت موسكو داعما رئيسيا لبشار الأسد على امتداد حكمه الذي استمر ربع قرن، وفرّ إليها عقب إطاحته في 8 كانون الأول/ديسمبر. وبعدما قدمت له دعما دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي إثر اندلاع النزاع عام 2011، تدخلت روسيا بقواتها العسكري لصالحه بدءا من العام 2015، وساهمت، خصوصا عبر الغارات الجوية، في قلب الدفة لصالحه على جبهات عدة في الميدان.

وعلى الرغم من الدعم الذي قدّمته روسيا للأسد، إلا أن السلطات الانتقالية برئاسة أحمد الشرع اعتمدت نبرة تصالحية تجاهها منذ البداية.

زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني موسكو أواخر تموز/يوليو. وفي تلك الزيارة الأولى لمسؤول في الحكومة الجديدة، أكد على “الاحترام المتبادل”.

وفي أيلول/سبتمبر، زار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك دمشق وقال حينها إنه جاء “من أجل فتح صفحة جديدة في علاقاتنا”.

وبعد الإطاحة بالأسد، زار وفد روسي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، دمشق في 28 كانون الثاني/يناير.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شباط/فبراير اتصالا بالشرع، أكد فيه دعمه “وحدة الأراضي السورية وسيادتها”.

وتسعى روسيا لضمان مستقبل قاعدتيها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفياتي السابق، في ظل السلطات الجديدة.

