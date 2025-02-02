الشرع يلتقي بولي العهد السعودي في الرياض

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم الأحد في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة الشرع وهو يصافح ولي العهد في العاصمة السعودية قبل إجراء محادثات.

ولي العهد السعودي هو ثاني زعيم خليجي يجتمع مع الشرع منذ إعلان الأخير رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية الأسبوع الماضي.

والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالشرع في دمشق يوم الخميس ليكون أول رئيس دولة يزور العاصمة السورية منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

ويصطحب الشرع خلال زيارته إلى السعودية وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني.