الشركات العائلية تسهم بـ 60% من الناتج المحلي الإماراتي

أفادت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية بأن قطاع الشركات العائلية يسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويوفر أكثر من 80% من فرص العمل، ويشكل ما يقارب 90% من إجمالي الشركات الخاصة، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وام) الجمعة.

ورأت الوكالة أن هذه البيانات تجعل من قطاع الشركات العائلية “محوراً مهماً في دعم تحقيق رؤية +نحن الإمارات 2031+ الرامية لمضاعفة الناتج المحلي إلى 3 تريليونات درهم”، أي نحو 820 مليار دولار.

ونظمت الوزارة جلسة حوارية مفتوحة في دبي جمعت ممثلي ست من كبرى الشركات العائلية. وشهد الاجتماع بحث سبل تمكين هذه الشركات من خلال تنظيم انتقال الملكية والإدارة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها.

