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الشركة المالكة: ناقلة منتجات نفطية تغير مسارها لتعبر قناة السويس

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لندن 24 يوليو تموز(رويترز) – ذكرت شركة تورم المالكة لناقلة المنتجات النفطية تورم انوفيشن اليوم الجمعة أن الناقلة التي ترفع علم الدنمرك ستبحر إلى آسيا عبر قناة السويس مع حمولتها، وذلك بسبب الوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر.

وكان الحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران قد أعلنوا يوم الاثنين فرض حصار بحري على السعودية، مما فتح جبهة جديدة محتملة ضد الولايات المتحدة في حربها مع إيران، وزاد من التهديد الذي يواجه إمدادات الطاقة العالمية والتجارة خارج منطقة الخليج.

وقال متحدث باسم شركة تورم “نظرا للوضع الأمني في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، فإن السفينة ستبحر عبر قناة السويس وحول رأس الرجاء الصالح متجهة إلى آسيا. وهذا يعكس نهجنا الحذر تجاه سلامة الطاقم، التي تظل أولويتنا القصوى”.

ووفقا لبيانات الشحن ومصادر، فإن الناقلة قامت بتحميل شحنة من النفتا من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، متجهة إلى اليابان.

(تغطية صحفية جوناثان سول وأحمد الغدار – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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