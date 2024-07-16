الشركة المالكة للناقلة أولفيا تنفي استهدافها من الحوثيين

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نيقوسيا (رويترز) – قالت الشركة المالكة للناقلة (أولفيا) التي ترفع علم قبرص لرويترز يوم الثلاثاء إن جماعة الحوثي اليمنية لم تهاجم الناقلة في البحر المتوسط، كما ذكرت مصادر أمنية بحرية أن الجماعة المتحالفة مع إيران لم تهاجم أي سفينة في تلك المياه.

وفي خطاب بثه التلفزيون يوم الاثنين قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع إن الجماعة هاجمت سفينتين في البحر الأحمر، كما استهدفت الناقلة أولفيا في البحر المتوسط بالتعاون مع تحالف المقاومة الإسلامية في العراق.

وقالت شركة آيلاند أويل القابضة التي تملك أولفيا ومقرها قبرص في رد بالبريد الإلكتروني لرويترز “نود إعلامكم بأنه لم يقع أي حادث”.

وذكرت مصادر أمنية بحرية أن الحوثيين زعموا استهداف سفن في البحر المتوسط ​​في وقت سابق، لكن تلك المزاعم لم يثبت صحتها.

وأضافوا أن استهداف منطقة البحر المتوسط مباشرة يتطلب قدرات أكبر بكثير، أو يمكن تحقيقه عبر الاستخدام الدقيق لصواريخ باليستية طويلة المدى.